"Ech hoffen, datt et zu engem Deal kënnt, an hiren an an eisem Interêt" dat sot den Europadeputéierte Charles Goerens iwwert de Brexit.

Hei um EU-Sommet

Vu London ass et e Méindeg den Owend d'Nouvelle, dass dat britescht Parlament den 11. Dezember iwwert de Brexit-Accord ofstëmmt. Dat huet d'Premierministesch Theresa May an enger Ried virun den Deputéierten ugekënnegt.

Eng Majoritéit fir den Accord ass nach laang net sécher.



Virum Vott: Hoffnung an Erliichterung bei den Europadeputéierten Delvaux a Goerens



Fir d'Lëtzebuerger Europadeputéiert Mady Delvaux gëtt et keng gutt Léisung, mä deen hei Accord wier deen eenzegen, dee kéint funktionéieren. Wéi gesinn béid Politiker d'Zukunft vun der EU an déi vu Groussbritannien?

Dem Charel Goerens vun der DP no misst een ervirsträichen, wéi professionell de Michel Barnier geschafft huet. Et wier remarkabel a wéi enger Kohärenz a Kohesioun d'EU sech vun Ufank u beholl huet. Hie kann sech net virstellen, datt d'House of Commons de Courage huet, fir géint den Accord ze stëmmen. De Charel Goerens betount donieft, datt och nom Brexit d'Problemer vun den 27 déi Nämmlecht bleiwen. Et gëtt keng gemeinsam Léisung fir d'Flüchtlingen. D'Reaktiounen op den Macron-Plang fir en neien Integratiounsprozess géifen et nach keng ginn. Vill Fragezeechen.





Brexit/Reportage Claudia Kollwelter



D'LSAP-Politikerin Mady Delvaux schwätzt vun enger Erliichterung. Natierlech kéimen elo déi nächst Hürden. Nach bleift awer ofzewaarden, wat déi britesch Regierung an d'Parlament maachen, déi och nach iwwert dësen Accord mussen ofstëmmen. Et wier awer besser ee schlechten Accord wéi guer keen Accord. Sollt d'Zoustëmmung feelen, kéint den Accord den 29. Mäerz 2019 net a Kraaft trieden.