Eréischt 2021 sollt et elo méiglech ginn, fir d'Ëmstelle vu Wanter- op Summerzäit an erëm zeréck ofzeschafen, obwuel d'EU-Kommissioun dëst méi séier wollt ëmsetzen. Problem ass hei, datt sech déi eenzel Memberlänner net eens sinn an et aktuell schwiereg ass, fir e Konsens ze fannen. D'Länner wëlle méi Zäit, fir dat z'analyséieren, ze plangen an doriwwer ofzestëmmen.Et war d'EU-Kommissioun, déi proposéiert hat, datt d'Länner solle wielen, ob si d'Wanterzäit oder d'Summerzäit wëlle bäibehalen. Grond fir dës Decisioun war eng Online-Ëmfro vun der EU, wou eng 4,6 Millioune Leit matgemaach hunn an iwwer 80 Prozent dofir waren, fir d'Zäitëmstellung ofzeschafen.