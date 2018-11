E puer Deeg virun der Weltklimakonferenz zu Kattowitz a Polen, wëll d'EU Kommissioun um Mëttwoch erklären, wéi Europa bis 2050 d'Engagementer aus dem Paräisser Accord ka respektéieren. Fir de Klimawandel ze bremsen, sinn no Estimatioune vun de Vereenten Natiounen extrem Efforten néideg. Bis Mëtt vum Joerhonnert mussen d'Wirtschaft, d'Energieversuergung an den Trafic komplett ëmgebaut ginn, fir dass keng weider Emissiounen an d'Atmosphäre kommen.Fir d'Ziler vum Paräisser Klimaaccord ze erreechen, mussen d'Länner hir Efforten déi se bis elo ënnerholl hunn, op mannst verdräifachen, soen Experten. Theoretesch ass e dem UN-Ëmweltprogramm no nach ëmmer méiglech, d'Zil vun héchstens zwee Grad Äerderwiermung bis d'Joer 2100 anzehalen. Wann d'Länner allerdéngs esou weidermaachen wéi bis elo, géif sech d'Temperatur vun der Äerd ëm ongeféier 3,2 Grad, am Verglach zu der Zäit virun der Industrialiséierung erhéijen an nach weider an d'Luucht goen.D'Weltklimakonferenz fänkt den 3. Dezember un an dauert bis de 14. Dezember.