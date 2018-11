No de Protester vu Konsumenten huet d'Europäesch Unioun decidéiert, d'Grenzwäerter fir gëftege Quecksëlwer an de Fësch elo awer net méi labber ze maachen.

D'Generaldirektioun fir Gesondheet a Konsumenteschutz hätt annoncéiert, des Pläng net weider ze suivéieren, wat d'EU confirméiert hätt, sou d'Konsumenteschutzorganisatioun Foodwatch. Et ass den Appell u Bréissel, d'Belaaschtung vun de Bierger mat Quecksëlwer allgemeng erof ze setzen. D'Europäesch Kommissioun soll geplangt gehat hunn, den autoriséierten Héchstwäert bei méi grousse Fësch vun engem op zwee Milligramm pro Kilogramm Fësch ze verduebelen. Domat hätt d'Fëschindustrie grouss Quantitéiten u Fësch, zum Beispill Thon oder Espadon, dee mat Quecksëlwer belaascht ass, legal kënne vermaarten.



Bal 80.000 Konsumenten an Däitschland an an Holland haten eng Online-Protestaktioun ënnerschriwwen.