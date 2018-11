Déi war nämlech net domadder averstanen, datt si sollt iwwert 41.000 Euro un d’Europaparlament zeréckbezuelen. Dat well si tëscht dem Oktober 2011 an dem Dezember 2011 eng parlamentaresch Assistentin engagéiert hat, fir eng Halleftâche.



D’Fra krut fir hir Aarbecht ee Bruttosalaire vun iwwert 9.000 Euro.



Doropshin hat den OLAF, déi europäesch Institutioun fir de Kampf géint d’Fraude, eng Enquête opgemaach an de Generalsekretär vum Europaparlament hat d’Marine Le Pen Ufank 2017 doriwwer informéiert, datt si d’Sue misst zeréckbezuelen, well déi onberechtegterweis ausbezuelt gi wieren.