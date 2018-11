© AFP

D'Euro-Finanzminister kéinte sech am Januar mat der Thematik befaassen.



Mat méi klenge Korrekturen, esou wéi se Roum se annoncéiert huet, kéint Italien d'Prozedur wéi et ausgesäit net méi evitéieren, et misste substantiell Efforte gemaach ginn, datt sot de Kommissär Dombrovskis dem "Handelsblatt".



Den italienesche Budget war jo vun der Kommissioun verworf ginn, well den Defizit ze héich war. Op Italien kéinte milliardeschwéier Strofen duerkommen.