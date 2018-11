Den Asaz vu Gewalt wier wéinst där ëmmer méi grousser Militariséierung an der Regioun inacceptabel, betounen déi 28 EU-Memberlänner an enger gemeinsamer Deklaratioun. Russland gëtt heiranner opgeruff, déi dräi ukrainesch Marinneschëffer an hiren Equipage nees fräi ze loossen. D'EU ass extrem besuergt iwwert déi nei Tensiounen tëscht Russland an der Ukrain. Nei Sanktioune géint Russland, wéi se ënnert anerem déi éisträichesch EU-Presidence an d'Spill bruecht huet, goufen awer net annoncéiert.

Den ukrainesche President Petro Poroschenko setzt elo op d'Ënnerstëtzung vun der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Si wier eng grouss Frëndin vun der Ukrain, sou de Poroschenko an engem Interview mat der Bild Zeitung. Am Joer 2015 hätt si schonn eemol duerch hir Verhandlungen zu Minsk d'Land gerett. Weider sot den ukrainesche President, dass hien d'Nato ëm Hëllef gefrot huet.



Petro Poroschenko



Och den US President Trump huet sech dofir ausgeschwat, dass d'Angela Merkel am Konflikt soll vermëttelen.