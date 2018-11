D'Ukrain huet Däitschland an d'EU opgefuerdert, wéinst der Kris tëscht Moskau a Kiew, d'Sanktioune géint Russland ze verschäerfen.

Russland wier een Agresseur an een Occupant. Déi aktuell Eskalatioun géif dat op en neits beweisen. Mat dëse Wieder gëtt den ukrainesche Premier Wolodimir Groisman an der Zeitung "Die Welt" zitéiert.D'Ukrain géif kämpfen an hir Souveränitéit verdeedegen. D'Bundeskanzlerin huet iwwerdeems di ukrainesch Fuerderung fir militäresche Support zeréckgewisen.