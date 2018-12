© AFP

Et missten nach eng ganz Partie vu Problemer geléist ginn, huet et virun der Renconter geheescht, un där och de Lëtzebuerger Minister François Bausch deelhëlt. Virun allem geet et drëms, wéi kann evitéiert ginn, dass et herno vill ënnerschiddlech Zäitzonen an Europa ginn. Mat engem Accord ass e Méindeg net ze rechnen.D'EU-Kommissioun huet proposéiert, dass scho vum nächste Joer un d'Aueren net méi sollen ëmgestallt ginn. Déi eenzel Länner sollte kënne selwer decidéieren, ob si an Zukunft d'Wanter- oder Summerzäit wëllen hunn.

Budgetspläng weider Sujet zu Bréissel

D'Finanzminister vun der Eurozon befaassen sech e Méindeg mat de Budgetspläng vun de Memberlänner fir dat anert Joer. Lëtzebuerg ass vertrueden duerch de Finanzminister Pierre Gramegna. Am Fokus steet Italien. Dem Land dreet wéinst massiver Iwwerschëldung eng Defizitprozedur mat eventuelle Geldstrofen a Milliardenhéicht. Et gëtt erwaart, dass d'Minister d'Prozedur vun der EU-Kommissioun géint Roum ënnerstëtzen. Eng Decisioun wéini Defizitprozedur entaméiert gëtt, soll awer eréischt méi spéit geholl ginn. Donieft preparéieren d'Minister de Sommet vun de Staats- a Regierungscheffe Mëtt Dezember iwwert d'Reform vun der Eurozon. Sujete sinn eng besser Protektioun vun der Währungsunioun virun de Suitte vu Bankefaillitten an eng Stäerkung vum Euro-Rettungsfong ESM. Et gëtt och iwwert dem franséische President Macron säi Plang diskutéiert, een eegene Budget fir d'Eurozon anzeféieren.



Däitschland a Frankräich ënnerhuelen iwwerdeems en neien Effort, fir d'Aféiere vun enger Finanztransaktiounssteier an Europa. Den däitsche Finanzminister Olaf Scholz an säi franséischen Homolog Bruno Le Maire wëllen e Méindeg ee gemeinsame Positiounspabeier um Bord vum Eurogrupp presentéieren. Dat schreift d'Süddeutsche Zeitung. Wéi et am Pabeier heescht, kéinten d'Recetten ee Beitrag fir de Budget vun der Eurozon duerstellen. Länner, déi sech dru bedeelegen, sollen d'Steierrecette mat hire Beiträg fir den EU-Budget verrechnen. Eng Finanztransaktiounssteier kéint ee wichtegt Element sinn, fir d'EU ze stäerken.