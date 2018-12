Den Accord, deen d’Premierministesch Theresa May mat der Europäescher Unioun fonnt huet, steet ënnert haarder Kritik vun alle Säiten an huet keng gutt Chancen.





Brexit-Deal/Reportage Bill Wirtz



D’Lëscht vun deenen, déi mat dem Theresa May hirem Brexit-Deal näischt ufänke kënnen, ass laang: Déi konservativ an déi sozialistesch Euroskeptiker op béide Säiten si majoritär onzefridden, genausou wéi déi nordiresch Konservativ, déi soen, dass d’Land duerch d’Zollofkommes géing gespléckt ginn, déi sozialistesch EU-Supporteuren, well se mengen, dass Groussbritannien net méi Member vun deene wichtegen Instrumenter wieren, an déi Liberal an d’Schotten, déi mengen, et bräicht een en zweete Referendum.

De Pieter Cleppe vum britesche Reform Think Tank Open Europe schätzt, dass dem Theresa May um Schluss ongeféier 60 Stëmme feele wäerten. D’Positioun vun der EU hätt op alle Fall net gehollef, besonnesch net vis-à-vis vun deem faméise Veto deen elo am Accord mat dran ass.

De Veto heescht u sech, dass Groussbritannien sech net unilateral aus dem Zollofkommes op der Grenz tëscht Nordirland an der Republik Irland zréckzéie kann, obwuel et jo een internationalen Traité ass, a keng Instanz Westminster dozou wierklech obligéiere kéint. De franséische President Emmanuel Macron hat de Veto allerdéngs schonn als Pretexte geholl fir a Saachen Fëscherei nei Concessioune vun de Briten ze verlaangen. Dat, sou de Pieter Cleppe, géing net hëllefen.

Am Fall vu No Deal wier et schwéier, fir séier een Handelsofkommes ze maachen, well déi Saachen Zäit bräichten.

D’Theresa May huet elo nach eng Woch, fir d’Parlament op hir Säit ze bréngen.