Mir deelen d'Meenung vun der EU-Kommissioun a recommandéieren, dass Italien déi néideg Mesuren trëfft, fir de Stabilitéits- a Wuesstemspak ze respektéieren, heescht et an enger gemeinsamer Deklaratioun vun de respektive Finanzminister, dorënner de Pierre Gramegna. Weider gëtt festgehalen, dass déi eenzel Länner an der aktueller Phas vu wirtschaftlecher Erhuelung ee Puffer fir schlecht Zäiten opbauen. Et misst ee sech Suerge maachen, dass verschidden héich verschëlde Länner hir Scholden nëmme ganz lues reduzéieren.



Besteierung vu groussen Internetkonzerner

En Dënschdeg beroden d'EU-Finanzminister zu Bréissel iwwert d'Besteierung vu groussen Internetkonzerner wéi Google oder Facebook. Sou eng Steier soll Enn 2020 agefouert ginn. En Thema, dat an der EU ëmstridden ass an en Accord éischter schwiereg mécht. A Steierfroen mussen d'EU-Länner Decisiounen eestëmmeg treffen.



D'EU-Kommissioun hat proposéiert, fir Entreprisen, déi weltwäit ee Joresëmsaz an Héicht vun op d'mannst 750 Milliounen Euro, souwéi en Online-Ëmsaz vu 50 Milliounen Euro realiséieren, an Europa dräi Prozent Steieren um Benefice musse bezuelen.



Ee weidere Sujet um Ecofin-Conseil, ass d'Stäerke vum Bankesecteur an der EU.