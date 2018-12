Wéi et heescht, wier net manner wéi 18 Stonne laang verhandelt ginn.



Et geet an der Haaptsaach drëms d'Währungsunioun virun de Suitte vu Bankefaillitten besser ze protegéieren an eng Stäerkung vum Euro-Rettungsfong ESM. Et gouf sech op ee sougenannten Sécherungsnetz gëeenegt, fir Bankekrisen ofzewéckelen souwéi d'Eckpunkte fir eng Reform vum Euro Rettungsfong ESM.