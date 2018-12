De Procureur General huet um Dënschdeg de Moie seng Konklusioune presentéiert. Hien huet dem Geriicht proposéiert, an engem Uerteel festzestellen, den Artikel 50 iwwert den Austrëtt aus der Unioun zouzeloossen. Wéini eng Decisioun fält, ass nach net kloer.



Eng Partie Deputéiert vum schotteschen, vum briteschen a vum Europaparlament wollte wëssen, ob Groussbritannien seng Brexit-Deklaratioun ouni den Accord vun deenen aneren EU-Memberlänner kann zeréckzéien. Dat britescht Parlament stëmmt den 11. Dezember iwwert de Austrëttsaccord mat der EU of. Der Premierministesch Theresa May dreet dobäi eng Defaite.



Sollt sech den Europäesche Geriichtshaff effektiv fir d'Méiglechkeet vun engem eesäitege Réckzoch vun der Brexit-Deklaratioun ausschwätzen, wier dëst fir verschidden Deputéiert ee weidert Argument géint den Accord ze stëmmen. Et steet allerdéngs nach op, ob dat Europäescht Geriicht an dësem Fall decidéiert oder sech fir net kompetent erkläert.





Dat britescht Parlament debattéiert vun en Dënschdeg u wärend 5 Deeg iwwert den ausgehandelten Brexit-Accord

D'Deputéiert stëmmen dann den 11. Dezember driwwer of. Groussbritannien wëll Enn Mäerz 2019 d'EU verloossen. Sollten d'Deputéiert den Accord net unhuelen, oder den Text sou staark änneren, dass een Accord net méi garantéiert ass, dreet een net gereegelte Brexit mat dramatesche Suitten fir all Liewensberäicher.