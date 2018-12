D'Premierministesch Theresa May erwaarden turbulent Deeg. Den Optakt vun der Debatte iwwert de Brexit-Accord huet sech bis an d'Nuecht era gezunn. Do virdrun huet d'Regierung eng ganz Partie Defaite mussen astiechen. Den 11. Dezember soll dat britescht Parlament iwwert d'Ofkommes ofstëmmen. Bis dohi sinn nach véier weider Deeg mat allkéiers aacht Stonne laangen Debatten um Ordre du Jour. Sollt Theresa May et net fäerdeg bréngen den EU-Austrëtt am Parlament duerchzekréien, dreet ee politesche Chaos. Souwuel ee Récktrëtt vun der Regierungscheffin wéi och Neiwalen, en zweete Referendum oder en Austrëtt ouni Accord, wieren net ausgeschloss. D'Theresa May huet en Dënschdeg den Owend d'Deputéiert virdru gewarnt géint den Accord ze stëmmen.