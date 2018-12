Internat.: Am meeschte gelies

Ma och hei zu Lëtzebuerg huet sech de Centre National de l’Audiovisuel dofir eng afale gelooss.

Während 24 Stonne konnte sech leschte Weekend Technik- a Geschichts-Begeeschterter op engem sougenannten Hackathon Archiv-Material vum CNA eroflueden, fir domat da ganz nei Projeten ze kreéieren. Zum Schluss goufe 7 Projete virun enger Jury presentéiert.



Vu Virtual Reality, iwwer Computerspiller bis zu Film-an Touncollagë ware vill verschidden Iddien dobäi. Den éischte Präis, en Akafsbong vun 1000 Euro ass un e System fir eng méi séier Archivéierung an eng edukativ Notzung vun Archiv-Material gaangen. Den Event bleift awer just deen éischte Schrëtt vum CNA, fir an Zukunft ëmmer méi Archiv-Material online a fir jiddereen zur Verfügung ze stellen.