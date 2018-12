Eng geplangten Televisiounsdebatte iwwert de Brexit tëscht der britescher Premierministesch Theresa May an dem Oppositiounschef Jeremy Corbyn gouf ofgesot.

Déi privat Televisiounschaîne ITV huet en Donneschdeg hir Pläng, fir en Duell tëscht béide Politiker fale gelooss, ouni awer eng Ursaach dofir ze nennen. Schonn e Mëttwoch hat d'BBC bekannt ginn, keen Televisiounsduell ze organiséieren, well sech béid Kontrahenten op kee Format fir d'Debatt konnten eenegen. Den Duell sollt u sech e Sonndeg sinn.En Dënschdeg stëmmt d'Parlament iwwert de Brexit-Accord of. Eng Majoritéit dofir ass allerdéngs méi wéi ongewëss. D'Theresa May mécht den Ament alles, fir Deputéiert vun engem Jo ze iwwerzeegen.