Dat huet den europäesche Geriichtshaff um Méindeg de Moien zu Lëtzebuerg offiziell decidéiert. Domat sinn d’EU-Riichter dem Avis vum Procureur General nokomm. D’Fro war vum ieweschte schotteschen Zivilgeriicht gestallt ginn, nodeems britesch a schottesch EU-Deputéiert all Optioune wollte gekläert hunn.

Genau een Dag virun der Ofstëmmung iwwert den Austrëttsaccord mat der EU am britesche Parlament, kéint dëst Uerteel dem Theresa May d’Liewen nach e bësse méi schwéier maachen, wéi bis ewell schonn.



Ëmmerhi gëtt et domat eng konkret Alternativ zum Accord respektiv engem Austrëtt ouni Accord.



Eng Partie Deputéiert doe sech nämlech schwéier mat béiden Optiounen.