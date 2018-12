© Sam Bouchon/RTL

Den neien CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen begleet d'Diskussiounen am Parlament mat an huet dës Sujeten de Méindeg de Moien an der maison de l'europe kommentéiert.





Christophe Hansen am EU-Parlament/Reportage Pit Everling



Beim Brexit geet den CSV-Politiker vun engem zweete Vott am House of Commons aus. Beim EU-Japan Deal schwätzt hie vun enger Win-Win-Situatioun.

Vun enger zolitter wirtschaftlecher Sprëtz schwätzt de Christophe Hansen, déi allermeescht Import- an Export-Taxe wiere passé. 97% vun deenen Import-Taxen, déi aktuell géingen existéieren, déi géife mat dësem Ofkommes ewechfalen, wat géing bedeiten, dass eis Entreprisen, déi a Japan exportéieren, déi géingen nawell uerdentlech spueren.



Vun der EU a Richtung Japan wäerten d'Exporter ronn 34% klammen, um ëmgedréite Wee wäert et eng Hausse vun 29% sinn.



Japan wier zum Beispill e wichtegen Export-Maart fir Agrarproduiten, zum Beispill fir Schwéngefleesch, Rëndsfleesch oder Wäin. Produiten, déi dann elo ouni Tariffer kéinte gehandelt ginn, virun allem de Wäin géing dann elo vill méi attraktiv ginn, zum Beispill par Rapport zu der südamerikanescher Konkurrenz



E weidere wichtege Sujet dës Woch: de Brexit

Fir den CSV-Europadeputéierten ass den Zeenario vu muer deen, datt et am House of Commons kee "Jo" fir den Deal wäert ginn. Deemno wéi knapp de Vott ausgeet, mengt de Christophe Hansen, datt verhandelt gëtt an datt en zweete Vott wahrscheinlech ass.



Wat geschitt mat de Bierger, wéi ginn d'Finanze gereegelt, d'Grenz zu Irland an d'Transitiounsphas, dat si fir de Christophe Hansen déi wichteg Froen, déi musse gekläert ginn.



Allgemeng kéinten et beim Brexit awer just Verléierer ginn, esou de Christophe Hansen. Schaarf Kritik kënnt an deem Kontext u verschiddene Brexit-Haaptfiguren. Hie freet sech, ob déi Leit am Interêt général géingen handelen.



Sollt et dann awer nach zu engem "No Deal" kommen, da wier Lëtzebuerg net gutt op dee preparéiert, bedauert de Christophe Hansen a reprochéiert der Regierung, datt bis ewell net wierklech iwwer e Plang B geschwat gouf. Dëst fënnt hie regrettabel an hie géing net gesinn, wou dee Plang B soll leien.



En Handelsaccord mat Groussbritannien auszehandelen, dat kéint ganz laang daueren, esou de Christophe Hansen. Et wier eventuell esou, datt deen Accord nämlech och duerch national an deelweis Regionalparlamenter misst goen.