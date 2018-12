Dee Vott gëtt awer elo verréckelt, dat huet déi britesch Premierministesch Theresa May e Méindeg am Nomëtteg am Parlament annoncéiert.Domadder confirméiert sech eng Rumeur, déi e Méindeg de Mëtteg an de britesche Medien zirkuléiert war. D'Premierministesch May entgeet domadder och enger sécherer Defaite am Parlament. Do gëtt et nämlech kräftege Widderstand géint de Vott. An dat huet d'May och agesinn.E Méindeg de Moien hat jo schonn den Europäesche Geriichtshaff zu Lëtzebuerg entscheet, datt en eesäitegen Exit vum Brexit méiglech wier: Wann also Groussbritannien decidéiere géif, awer an der Unioun wëllen ze bleiwen, da kéint Groussbritannien dat decidéieren, ouni datt déi aner Memberlänner domat missten d'accord sinn.Déi Decisioun war een dag virum geplangte Vott komm - dee Vott gouf awer elo reportéiert.Vun der EU-Kommissioun hat et um Méindeg de Mëtteg nom EuGH-Uerteel direkt geheescht, datt d'EU mat Groussbritannien keng nei Verhandlunge géif entaméieren, fir de Brexit-Accord ze renegociéieren. D'Positioun vun der EU hätt sech net geännert, huet eng Spriecherin vun der EU-Kommissioun erkläert.