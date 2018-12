© AFP (Archiv)

Et gëtt kee neien Deal fir de Brexit mat Groussbritannien, sot um Dënschdeg de Moien den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker am Europa-Parlament zu Stroossbuerg.

Méiglech wiere weider Kloerstellungen an Interpretatiounen. Den negociéierten Accord géif awer net nach emol opgemaach ginn.

Aus Angscht virun enger ecrasanter Defaite am britesche Parlament huet d'Theresa May de Vott iwwert den Deal jo a leschter Minutt no hanne verréckelt. Déi britesch Premierministesch ass um Dënschdeg de Moien fir zousätzlech Gespréicher an Holland ukomm, fir mam Premier Mark Rutte ze schwätzen. Duerno geet et op Berlin a weider op Bréissel.





Extrait Jean-Claude Juncker



De Weekend soll um EU-Conseil iwwer de Brexit geschwat ginn, an dat wier en Iwwerraschungsgaascht, well ee sech jo schonn de 25. November mat der britescher Regierung eens gi wier. An awer schéngt et, wéi wann et Problemer op de leschte Meter géif ginn, esou de Lëtzebuerger EU-Kommissiounspresident. Hie géif d'Madamm May en Dënschdeg den Owend gesinn a kann nëmmen ëmmer erëm widderhuelen, deen Deal, dee mir elo hunn, ass de bescht méiglechen Deal, deen ee kann hunn, an deen eenzege méiglechen Deal. Et gëtt als kee Raum, fir nach eng Kéier ze negociéieren, ma et bleift awer Plaz, wann déi intelligent genotzt gëtt, fir weider Präzisiounen an Interpretatiounen ze definéieren.



De grousse Problem wier de Backstop fir Irland, esou de Juncker weider. Et wëll een awer alles maachen, datt een dee Backstop ni muss asetzen. Irland gëtt also ni eleng gelooss. De gréisste Problem ass jo déi bannen-iresch Grenz an de sougenannten ausgehandelte Backstop, dee Kontrollen do verhënnere soll, wa Groussbritannien an d'EU keng aner Léisung fannen.