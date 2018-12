E Mësstrauensvott géint déi britesch Premierministesch Theresa May gëtt ëmmer méi probabel. Wéi d'BBC mellt, hätten direkt e puer Quellen an der Theresa May hirer Konservativer Partei an och ee Regierungsmember en Dënschdeg den Owend confirméiert, dass déi néideg Zuel vun 48 Bréiwer erreecht gi wier.Fir dass et zu engem Mësstrauensvott an der Fraktioun vun den Torys ka kommen, mussen 48 Deputéiert der Premierministesch schrëftlech d'Vertrauen entzéien.Fir d'Theresa May als Parteicheffin an als Premierministesch ofzesetzen, muss d'Majoritéit vun deenen 315 konservativen Deputéiert dofir stëmmen. Verléiert si, gëtt en neie Parteichef nominéiert. Gewënnt si awer, dann duerf bannent engem Joer keen neie Mësstrauensvott ugefrot ginn.