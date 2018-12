Am Europaparlament geet en Dënschdeg déi normal politesch Aktualitéit weider. De Regisseur Oleg Senzow ass en Dënschdeg mam Sacharow-Präis fir Meenungsfräiheet ausgezeechent ginn.



Den Ukrainer, deen a Russland am Prisong souz, hätt friddlech géint d'Annexioun vun der Krim protestéiert, sot de President Antonio Tajani bei der Zeremonie.



Den Oleg Senzow ass den Ament gesondheetlech schwéier ugeschloen no engem Hongerstreik, deen en 145 Deeg duerchgezunn huet. Den Ukrainer ass den Ament an engem vun de schlëmmste Prisongen op der Welt.