D’britesch Premierministesch krut de Mëttwoch den Owend vun der eegener Partie de Réck gestäipt. D’Theresa May huet kuerz no 22 Auer e Mëttwoch onser Zäit e parteiinterne Mësstrauensvott bei de Konservativen – den Tories – iwwerstanen, dat mat 200 Stëmme fir si an 117 géint si. Aus hirer Siicht kee brilliant Resultat, sou britesch Commentateuren.

Kuerz virum parteiinterne Vott bei den Tories hat si fir eng Iwwerraschung gesuergt: si huet ugekënnegt, si géing fir déi nächst Walen 2022 d’Konservativ net méi uféieren. Si wéilt eben de Brexit liwweren.

Ob hiren Deal mat der EU duerchkënnt, dat ass awer eng aner Fro: iwwert den Deal, deen d’Konditioune vum Austrëtt vu Groussbritannien an Nordirland aus der EU an a graffen Zich déi zukünfteg Relatioun tëscht der Insel an de Kontinent festleet, muss d’britescht Parlament nach entscheeden. E Vott, deen d’Theresa May dës Woch verluecht huet, well se wousst se géing e verléieren. Stëmmen hir Géigner an den eegene Reien an d’Oppositioun nach ëmmer géint den Deal, da riskéiert d’Theresa May nach ëmmer ze scheiteren. D’Hardliners an hirer Partei wëllen nämlech e besseren Deal, obwuel d’Europäesch Unioun scho betount huet, datt den Deal net noverhandelt gëtt.

Weider Optioune leien nach ëmmer um Dësch: London kann unilateral decidéieren, awer an der EU ze bleiwen, en zweete Referendum kéint theoretesch organiséiert ginn, mee ass politesch onrealistesch, d’Frist fir den Austrëtt kéint nach ëm ee Joer verlängert ginn, wann all d’EU-Memberstaaten d'accord wieren, oder et kënnt dach zum haarde Brexit, ouni Deal also, an et spillen international Handelsreegelen.

D’Theresa May krut wéi gesot op jidder Fall de Mëttwoch den Owend vun hirer Partei de Réck gestäipt. Domadder ass de Brexit Deal trotzdeem nach net an dréchenen Dicher.