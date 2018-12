D'Reserv soll zum Beispill aus Läschfliger, déi bei Bëschbränn an den Asaz kommen, souwéi Equipementer fir Sich- a Rettungsasätz, mobille Spideeler a medezineschem Personal bestoen. Wéini des Reserv asazbereet soll sinn, ass nach net gewosst. Wéi et geheescht huet, hätt elo mol d'Lutte géint Bëschbränn iewescht Prioritéit.



Eng weider Eenegung gouf et beim Sammele vun Online-Petitiounen.



Europäesch Biergerinitiative kréien et an Zukunft méi einfach gemaach.



Vertrieder vun de Memberlänner a vum Europaparlament hu sech drop gëeenegt, ee gratis Service zur Dispositioun ze stellen, fir d'Sammele vun Online-Ënnerschrëften.



Donieft ass geplangt, dass Biergerinitiative méi einfach kënnen ugemellt ginn. Dëst Instrument vun der Europäescher Biergerinitiativ erméiglecht et de Leit an der EU, an de Beräicher wéi Ëmwelt, Landwirtschaft, Energie, Mobilitéit an Handel, Changementer an de juristeschen Dispositiounen ze proposéieren.