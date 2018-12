© AFP

Fir d'Theresa May geet et um Donneschdeg nom iwwerstane Mësstrauensvott an hiren eegene Reien drëm, fir bei den europäesche Staats- a Regierungscheffen um leschte Sommet vum Joer zu Bréissel ëm zousätzlech Garantien ze biedelen, an der Hoffnung, datt et de Brexitdeal awer nach duerch d'britescht Parlament packt. De Verhandlungsspillraum ass dobäi extrem enk. De Brexit bréngt et awer op en neits fäerdeg, den eigentlechen Ordre du jour vum Sommet an den Hannergrond ze réckelen.

A senger offizieller Invitatioun schreift de permanente Rotspresident Donald Tusk et géif een der britescher Regierungscheffin wuel nolauschteren an duerno zu 27 diskutéieren. Well d'Zäit ëmmer méi knapp gëtt, soll et dobäi och iwwert d'Preparative fir en eventuellen No-deal-Zeenario also e chaoteschen Austrëtt goen. Vun neie Verhandlunge geet awer am Schreiwes absolut keng Rieds. Déi hat jo schonn en Dënschdeg de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker am Europaparlament kategoresch refuséiert.

Méi Garantien am Brexit-Accord? - Reportage Claude Zeimetz



An och d'Memberlänner si bis ewell net bereet, fir den ausgehandelte Brexitpak nach emol opzemaachen. D'Fro stellt sech souwisou, mat wat d'Hardliner op der Insel iwwerhaapt zefridde stellen ze wieren.

De gréisste Widderstand gëtt et jo wéinst dem Status vun der irescher Grenz an der sougenannter Backstop-Léisung.

Wéi et heescht, soll den Ament am Entworf vun der Ofschlossdeklaratioun just festgehale ginn, datt déi ëmstridde Garantie-Reegel fir déi oppe Grenz wa méiglechst guer net a wann iwwerhaapt fir nëmmen eng ganz kuerz Zäit Realitéit gëtt bis eng besser Léisung fonnt gëtt. Op deen Text esou ugeholl gëtt, ass och nach alles anescht wéi sécher. Déi lescht Versioun soll anscheinend eréischt an der Hënt ficeléiert ginn.

Iwwert dem Owesiessen haut dominéieren dann aussepolitesch Sujete wéi de Sommet mat der Ligue arabe Enn Februar an den Ukrain-Konflikt. En Accord zu 28 iwwer zousätzlech Russland-Sanktiounen dierft et kaum ginn. D'Kompromëssléisung, kéint no der rezenter Eskalatioun tëscht de russesche Gardes-côtes an der ukrainescher Marinn drop erauslafen, datt just mat neie Sanktioune gedreet gëtt. Themen Desinformatioun, Migratioun, Klimawiessel an d'Lutte géint Rassismus a Friemenhaass spezifesch géint Antisemitismus, stinn da muer um offiziellen Agenda. Dat éiwegt Sträitthema Flüchtlingen dierft dobäi nëmme wéineg Plaz kréien. Eng gemeinsam Linn am europäeschen Asylrecht ass nach ëmmer net en Vue, ma et kommen den Ament och wäit manner Migranten um europäesche Kontinent un.



Der Kommissioun hiren neie Plang géint Fake News a Propaganda soll dogéint, besonnesch en Vue vun den Europawalen am Mee, séier Realitéit ginn. Da wëllen d'Staats- a Regierungscheffen awer och eng éischte Kéier iwwert den EU-Budget fir d'Joren 2021 bis 2027 beroden. Och hei ass keng séier Eenegung en Vue. Länner wéi Polen wiere sech géint Aschnëtter bei der Ënnerstëtzung fir strukturschwaach Regiounen. Frankräich zum Beispill ass dogéint, datt d'Moyenen an der Agrarpolitik gekierzt ginn. Den Entworf vun der Deklaratioun vum Sommet gesäit dann och just fir, datt d'Memberstaaten sech bis den Hierscht d'nächst Joer gëeenegt kréien. Donieft soll d'Roll vum Europäesche Rettungsschierm ESM gestäerkt ginn. Bis Mëtt d'nächst Joer sollen d'Euro-Finanzministeren sech dann och iwwert d'Aféierung vun engem gemeinsame Budget fir d'Eurozon eens ginn. Och dat gi keng einfach Verhandlungen.