Déi britesch Regierung huet jo de Vott iwwert den Deal mat der EU verréckelt, dat op no Chrëschtdag.

Wéi eng Zeenarie si bis den 29. Mäerz nach méiglech?

Zeenario 1: Neiverhandlungen

D’Theresa May hofft op Verbesserungen a méi Garantië beim Brexit-Deal mat der EU. Ma déi Optioun ass wéineg wahrscheinlech, well Bréissel, also Juncker an Tusk, sech kloer dogéint ausgeschwat hunn. Komplett Neiverhandlunge géif och déi europäesch Populatioun eventuell negativ ëmstëmmen.

Zeenario 2: Den haarde Brexit

Géif d’Parlament den Deal an Neiverhandlunge mat der EU refuséieren, géifen d’Relatiounen tëscht der EU a Groussbritannien gekappt ginn. Konsequenze wiere Problemer am Persounen- a Fluchverkéier, d’Pond kéint der Bank of England no ëm 25% abriechen, den Export géif zum Stëllstand kommen. Hei missten dann Iwwergangsléisunge mat der EU verhandelt ginn, fir de Chaos kleng ze halen.

Zeenario 3: En zweete Referendum

Parteien aus der Oppositioun awer och aus dem May sengen eegene Reie sinn da fir en 2. Referendum, dee Groussbritannien souguer kéint an der EU halen. Allerdéngs ass d’Theresa May awer kategoresch géint sou eng Optioun. Donieft géif net genuch Zäit bleiwen, d’Preparative solle ronn 5 Méint laang daueren.

Zeenario 4: Den Datum vum 29. Mäerz no hanne verréckelen

Sech Zäit verschafen ass eng weider Optioun, allerdéngs ass och hei net vill Sputt: Enn Mee sinn Europawalen, an hei missten da jo nees britesch Europadeputéierter gewielt ginn, wann kee Brexit usteet. Dono géifen dës hir Posten dann nees verléieren.

Zeenario 5: De Norwegen-Plus-Modell

De sougenannte Plang B gesäit fir, en ähnleche Statut wéi Norwegen ze kréien. Da géif Groussbritannien am europäesche Bannemaart bleiwen, also Deel vum europäesche Wirtschaftsraum an eng Zollunioun mat Bréissel beschléissen.

Sou oder sou gesäit et schlecht fir d’Premierministesch Theresa May aus, dat well et schwéier virstellbar ass, dass si Regierungscheffin a Groussbritannien bleift. Géif d’Labourpartei no engem Mësstrauensvott keng Majoritéit zesummekréien, géifen dann Neiwalen am Land ustoen.