X

An der Ofschlosserklärung gi sämtlech Formen vu Rassismus, Friemenhaass an Antisemitismus veruerteelt. Gläichzäiteg gëtt d’Bedeitung vum Kampf géint Intoleranz betount.



Den éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz sot, dass esou eng Erklärung leider noutwendeg wier, well ëmmer méi Judden oppe soen, dass se sech an der EU net méi sécher fillen.

An der Migratiounspolitik gëtt weider op de Schutz vun de Baussegrenzen gesat an op d’Collaboratioun mat Drëttstaaten. Konkret schrëftlech festgehalen, gouf näischt, ma an der Ofschlosserklärung heescht et awer, dass d’Zuel vu Leit, déi illegal iwwert d’Grenz kommen, weider géif erofgoen a schonns um Niveau vu virun der Flüchtlingskris wier.

D’Strategie vu bis ewell gëtt dofir bäibehalen.

Net eens ass ee sech weiderhin iwwert d’Verdeele vun Asyl-Demandeuren op all d’EU-Staaten, fir esou d’Laascht vu verschiddene Länner méi ze huelen.

Sujet zu Bréissel war natierlech awer och de Brexit, wou een net wierklech vill weiderkomm ass, wéi dat, wat bis ewell gewosst ass.

D'EU wëll sech am Poker ëm d'Ratifizéierung vum Brexit-Accord a Groussbritannien net erpresse loossen. Den EU-Sommet huet der Premierministesch Theresa May wuel eng Rei vu Konzessioune gemaach, dës sinn awer rechtlech net bindend.

Wéi et vun EU-Vertrieder heescht, gëtt d'Onversteesdemech géintiwwer dem Brexit-Chaos a Groussbritannien ëmmer méi grouss.

Och hätt Theresa May keng kloer Virstellungen.

De Komissiounsschef Jean-Claude Juncker huet eis am RTL-Interview gesot, datt een näischt wëll änneren, mee et wier een d'accord, datt wann dat europäescht an dat britescht Parlament ofgestëmmt hunn, een nach virun der Ënnerschrëft mat de Verhandlungen iwwer déi zukünfteg Relatiounen tëscht England an Europa ufänkt. Et gëtt näischt méi opgemaach, wat ofgemaach gouf.



D'Europäesch Unioun wëll, respektiv muss sech dowéinst elo verstäerkt op en Austrëtt ouni Deal preparéieren.



Deemno wéi d’Stëmmung a Groussbritanien evoluéiert, geet Rieds vun engem weidere Spezial-Sommet am Januar.