© Dany Rasqué

De Marc Goergen



D'Piratepartei ass domadder déi éischt, déi bekannt ginn huet, mat wéi enge Leit se et dat anert Joer an d'Europaparlament wëll packen.An d'Course geschéckt ginn:de Starsky Florde Chris Bernardd'Marie-Paule Dondelingerden Daniel Frèresd'Lucie Kunakovaan de Christian WelterDéi jonk Partei envisagéiert ee Sëtz am Europaparlement ze kréien.

Den Deputéierte Marc Goergen sot: Mir ginn dovunner aus, datt d’CSV weider e puer Stëmme wäert verléieren a mat hiren 3 Sëtz dat net wäert halen. Dann ass eben herno den Challenge, wou geet deen ee Sëtz hin. Mir hu schonn eng Kéier bewisen, dass mer déi Lénk kënnen hannert eis loossen a mat eisem europäesche Wahlprogramm sinn ech och ganz zouversiichtlech, wann ech e bësse kucken, wéi d’Meenung vun de Lëtzebuerger zu Europa ass, déi awer kräfteg pro-europäesch ass, dass mer och den ADR do kënnen hannert eis loossen an deementspriechend si mir dann als déi Partei an der Pole Position, wou deen ee Sëtz do kann opfänken.D'Piraten hunn och nach eng Lëscht mat 10 Prioritéiten ugeholl, déi als Basis sollen déngen fir de Wahlprogramm, deen ugangs d'nächst Joer soll op Pabeier bruecht ginn.Zu deene Prioritéiten gehéieren eng Stäerkung vun der EU, e fairt a soziaalt Europa, Transparenz an den Déiereschutz.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Lëtzebuerg, den 15. Dezember 2018PIRATEN wielen Europalëscht a presentéieren Top 10 ThemenKnapp 6 Méint virun den Europawalen 2019 hunn d’PIRATEN als éischt Partei hir Lëscht fird’Walen zum europäesche Parlament eestëmmeg mat enger Enthalung ugeholl.D’Lëscht besteet aus:• FLOR Starsky• BERNARD Chris• DONDELINGER Marie-Paule• FRÈRES Daniel• KUNAKOVA Lucie• WELTER ChristianNo der Lëscht goufen och nach déi 10 Top Themen vun der Partei fir d’Europawalen ugeholl. De Starsky FLOR seet dozou: “Mir sinn eng kloer pro-europäesch Partei, déi awer net dovunner zeréckschreckt och komplizéiert Dossieren unzegoen fir déi den Traité misst geännert ginn.”D’Themen sinn:• Pro Europa – Pirate setzen sech fir d’Stäerkung vun der EU an• Europa fir jiddereen – Mir grenze keen aus, jidderee soll déi selwecht Chancen,Rechter a Méiglechkeeten an Europa hunn.• Europa fair & sozial – Mindestloun fir sozial Sécherheet an der EU ofzesécheren,souwéi Ausschaffe vun engem Grondakommes.• Europa digital – Digitaliséierung notzen, Opensource stäerken• Demokratesch EU – Parlament stäerken, Direkt-Wal vum President,Matbestëmmung stäerken, Referendum fir EU Bierger erméiglechen• Ëmwelt an Europa fir muer – Klima an Ëmweltschutz; Erneierbar Energien;Ressourcen erhalen; Gesond Liewensmëttel• Déiereschutz stäerken – Fir ee gläichen a qualitativen Déiereschutz an Europawäit.• Europa am Fridden – Friddenspolitik fir d‘EU an iwwert aner Kontinenten eraus• Staark Ekonomie fir d‘EU – Zieler fir eng gemeinsam Ekonomie an der EU :ëmweltfrëndlech, fair & sozial• Transparenz – Entscheedungen, Dokumenter, Politiker