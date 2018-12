Sou ee Referendum géif d'Land och weider splécken, heescht et an enger Ried, déi si um Méindeg am britesche Parlament hält a vun där am Virfeld Extraite publizéiert goufen. Si mécht een Appell géintiwwer de Briten Wuert ze halen a kee weidere Referendum ze organiséieren.



D'Briten hate sech 2016 an engem Referendum mat knapper Majoritéit dofir ausgeschwat, d'Europäesch Unioun ze verloossen. D'Theresa May probéiert elo, d'Parlament zu London vum Brexit-Accord, wéi e mat Bréissel ausgehandelt gouf, ze iwwerzeegen. Am ganze Brexit-Chaos ginn et ëmmer nees Stëmmen déi een neie Referendum fuerderen.



De Brexit ass um Méindeg de Moie vun 9 Auer un och e Sujet an der aussepolitescher Chamberkommissioun. De Premier Xavier Bettel informéiert d'Deputéiert iwwert den EU-Sommet, deen en Donneschdeg an e Freideg zu Bréissel war an op deem sech d'Staats- a Regierungscheffen op en neits mam briteschen EU-Austrëtt beschäfteg hunn.