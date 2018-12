D'Premierministesch Viorica Dancila sot, dass aner Länner an der EU nach vill méi korrupt wieren wéi Rumänien, awer manner kritiséiert ginn.

Kuerz éier d'Land d'EU-Presidence iwwerhëlt, hunn d'Premierministesch Viorica Dancila an de Parteichef vun de Sozialdemokraten der EU virgeheit hiert Land ze diskriminéieren. Déi rumänesch Premierministesch huet sech géint Kritik vu Bréissel un hirer Regierung gewiert an hir Partei opgefuerdert des Attacken net méi ze acceptéieren. D'Viorica Dancila sot, dass aner Länner an der EU nach vill méi korrupt wieren wéi Rumänien, awer manner kritiséiert ginn.



Rumänien soll den 1. Januar fir sechs Méint d'EU-Presidence iwwerhuelen. D'Europäesch Unioun reprochéiert der rumänescher Regierung, net genuch géint Korruptioun ze maachen a fäert, dass d'Onofhängegkeet vun der Justiz doduerch geschwächt gëtt.