D'nächst Joer gëtt schonn erëm gewielt, de 26. Mee sinn Europawalen. A bei deene kënnen hei am Land net nëmmen d'Leit mat der Lëtzebuerger Nationalitéit wielen, ma all d'EU-Bierger, déi hei wunnen a sech dofir registréiere loossen. Dat ware bei de leschten Europawale ronn 22.000 Leit, 8% vun de Wieler. Fir datt sech dëst Joer nach méi EU-Bierger op d'Wielerlëschten androen, huet den Integratiounsministère, zesumme mam Fuerschungsinstitut Cefis (Centre d'étude et de formation interculturelles et sociales), elo eng Campagne lancéiert.



Et setzt een op Méisproochegkeet, den Depliant vum Ministère ass op 10 verschidde Sproochen. En adresséiert sech un all d'Europäer hei am Land, egal wéi laang se schonn am Grand-Duché liewen. Wa si zu Lëtzebuerg wiele wëllen, mussen se sech bis den 28. Februar op d'Wielerlëschten ageschriwwen hunn. Si kënnen awer och nach ëmmer an hirem Heemechtsland wielen.



Wann een decidéiert, sech zu Lëtzebuerg anzeschreiwen, kann een dat op der Gemeng maachen oder neierdéngs och op guichet.lu. Vun deem Ament un huet een dann d'Walflicht, och fir déi nächst Europawalen, soulaang ee sech net erëm vun der Lëscht erofhëlt.







Vill EU-Bierger hate schonn d'Geleeënheet bei de Gemengewalen zejoert, sech fir d'Europawalen unzemellen. Doropshin ass hir Unzuel vun 12,2% op 17% vun den Auslänner eropgaangen. Ma gemenkerhand ass nach méi Interessi do fir d'Gemengewalen.



Et wier wichteg, d'Leit fir d'Europapolitik ze interesséieren, zemools an Zäite vu Brexit an EU-skeptesche Populisten. De Cefis forméiert dofir sougenannte Multiplicateuren, fir EU-Bierger hei am Land fir d'Walen ze motivéieren.



Zanter de leschte Gemengewalen huet de Cefis 230 Multiplicateuren ausgebilt. Wann ee selwer wëll e Multiplicateur ginn, kann ee sech beim Cefis mellen. Déi Leit aus aneren EU-Länner, déi bei den Europawalen zu Lëtzebuerg wëlle wielen, fannen d'Infoen dozou op jepeuxvoter.lu.