Wéi d'Zeitung "Die Welt" schreift, hätten sech d'EU Ambassadeure vum politeschen a sécherheetspolitesche Comité zu Bréissel, wéinst de Bedenke vun Italien, just op eng Rallonge vun der Missioun bis Enn Mäerz 2019 kënnen eenegen. D'Mandat fir d'Missioun virun der Libescher Küst leeft den 31. Dezember of. D'Missioun steet wéinst dem Sträit mat Italien iwwert eng Verdeelung vun de Flüchtlingen op der Kipp. D'Regierung zu Roum fuerdert, dass Flüchtlingen, déi vun der europäescher Missioun "Sophia" gerett ginn, net méi automatesch an Italien bruecht ginn.