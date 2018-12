D'britesch Regierung huet en Dënschdeg driwwer beroden, wéi esou een Austrëtt ouni Ofkommes mat der EU kéint oder wäert ausgesinn. Et huet ee schonn emol en Hëllefsfong an Héicht vun zwou Milliarde Pond geschafen, fir den haarde Brexit ofzefiederen.D'britesch Premierministesch Theresa May hofft weiderhin, den ausgehandelten Accord trotz zolittem Géigewand, och aus den eegene Reien, nach duerch d'Parlament ze kréien. De Vott ass an der 3. Woch Januar.Ganz geheier ass et der Regierung zu London awer wuel net: De Verdeedegungsminister huet ugekënnegt, dass ee bei engem desordonnéierten EU-Austrëtt 3.500 Zaldoten wäert a Bereetschaft setzen, fir dass déi d'Regierung bei allen Eventualitéiten ënnerstëtzen.