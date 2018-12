Vertrieder vum Europaparlament an den EU-Staaten hu sech um Mëttwoch de Moie fréi zu Bréissel op en EU-Verbuet vu Plastikstelleren, Schallimoen an aner Objeten aus Plastik, déi ee kann ewech geheien, gëeenegt.



Dat huet déi éisträichesch EU Presidence um Mëttwoch de Moie bekannt ginn.



D'Verbuet soll dozou bäidroen, d'Masse vu Plastiksoffall an der Ëmwelt an an de Weltmierer ze reduzéieren. A Kraaft triede wäert déi nei Reegelung aller Viraussiicht no, a gutt 2 Joer, wann d’Direktive iwwerall an nationaalt Recht ëmgesat gouf.