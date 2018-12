© AFP

Béid Säite mussen den Accord elo nach offiziell unhuelen, ier e kann a Kraaft trieden. An Zukunft soll et zum Beispill méi einfach ginn, fir de Stroumliwwerant ze wiesselen. Méiglechkeete fir Präisser mateneen ze vergläichen an intelligent Stroumcompteure sollen hëllefen, fir Energie a Käschten ze spueren. Donieft soll et och méi einfach ginn, fir Solarstroum vum Daach selwer ze notzen an ze vermaarten.



Déi nei Reegele gesinn och vir, dass de grenziwwerschreidenden Handel mat Stroum méi einfach gëtt, fir esou d'Kompetitivitéit ze fërderen. Et ass och eng Zesummenaarbecht vu Stroumproduzenten iwwert d'Grenzen eraus geplangt, fir esou déi ënnerschiddlech Offer um Stroummaart ofzefiederen.



D'EU-Kommissioun hat am November 2016 eng ganz Partie Propose gemaach, fir den Energiemarché ëmzebauen. Zil ass et, mat méi erneierbaren Energien an Energieeffizienz d'Klimaziler ze erreechen. D'EU wëll 2030 op mannst 40% manner CO2 produzéieren wéi 1990.