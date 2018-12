De Brexit léisst och Lëtzebuerg net onberéiert, ëmmerhi geet et ëm ronn 6000 Briten am Grand-Duché a ronn 2000 Lëtzebuerger, déi a Groussbritannien liewen.

Lëtzebuerg preapréiert sech op de Brexit / Maxime Gillen



Et wier fir hien nach ëmmer onverständlech, wat d'Avantage vun deem verréckte Brexit wieren, esou de Jean Asselborn. Vun engem Dag op deen anere kéinte keng Fligere méi landen, géifen et erëm Grenzkontrolle vu Wueren a Mënschen, a guer net ze schwätze vum Impakt op de Finanzsecteur. Ma fir déi negativ Auswierkunge vum Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU esou kleng wéi méiglech ze halen, lafen d'Preparativen hannert de Kulissen op Héichtouren a kéinten och kuerzfristeg ëmgesat ginn.

D'Regierung mussen alles dofir maachen, fir op de Brexit preparéiert ze sinn. Wann een an d'Situatioun kéim, wou ee séier misst legiferéieren, da géif och d'Chamber hannendru stoen. Dofir bréicht een och just eng einfach Majoritéit. Lëtzebuerg géif op alle Fall alles probéieren alles virauszegesinn, wat kéint op eis zoukommen.

An dës Efforte ginn och vun der Oppositioun begréisst. Ma e puer Froe bleiwen, dem Laurent Mosar vun der CSV no, dann awer an déi betreffe besonnesch de Wirtschaftssecteur. All d'Nopeschlänner wieren am Gaang ze legiferéieren.

De President vun der Chamberkommissioun, den LSAP-Deputéierte Marc Angel, freet sech iwwer d'Ënnerstëtzung vun der europäescher Kommissioun bei dësen Efforten. Si organiséiert zum Beispill Seminaire fir Fonctionnairen aus de 27 Memberstaaten, fir gemeinsam Prozeduren a Reegelen opzestellen, dass et um Enn keng 27 Solutioune ginn, fir dee selwechte Problem.



