D'EU-Kommissioun huet e Mëttwoch een Noutfallplang decidéiert fir de Fall vun engem haarde Brexit, also engem EU-Austrëtt vu Groussbritannien ouni Accord.

Internat.: Am meeschte gelies

© Aris OIKONOMOU / AFP

Virun allem de Commerce, den Trafic an d'Finanze solle protegéiert ginn. Et wëll een de Schued a Grenzen halen. Ganz ouni Sequellen dierft et awer net goen.

D'EU hofft weider, dass dee mat London ausgehandelten Accord vum britesche Parlament gestëmmt gëtt. Do ass aktuell awer nach keng Majoritéit a Siicht. Dowéinst schafft och déi britesch Regierung un engem Noutfallplang.

Et geet do zum Beispill ëm de Fall wou medezinesch Gidder oder soss wichteg Gidder knapp ginn. Deen Ament solle Schëffer agesat ginn a wann et muss sinn, bis zu 3.500 Zaldote mobiliséiert ginn.

Bei engem Brexit ouni Accord kéint et Problemer gi fir déi iwwer 3 Milliounen EU-Bierger déi a Groussbritannien liewen, respektiv déi méi wéi eng Millioun Britten an der EU.

Et géif sech d'Fro vun Douanestaxe stellen, mat all der Bürokratie déi derhannert stécht.

D'Grenzfro tëscht Irland an Nordirland wier ongeléist. Een Ënnerbrieche vum Loft-Verkéier tëscht der EU a Groussbritannien gëtt net ausgeschloss.