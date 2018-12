© AFP

De Jean-Claude Juncker zweiwelt un der Féierungskraaft vu Rumänien an der Bereetschaft aneren nozelauschteren.D'Land wär wuel technesch gutt preparéiert op d'Presidence fir déi nächst 6 Méint, ma de Juncker bezweiwelt an engem Interview mat der "Welt am Sonntag" awer, datt d'Regierung zu Bukarest a vollem Ëmfang verstanen hätt, wat et bedeit, d'Presidence fir déi aner EU-Länner ze iwwerhuelen. Fir ee gutt Handele bréicht et och d'Bereetschaft, fir aneren nozelauschteren an de feste Wëllen, eegen Uleiessen no hannen ze stellen. Do hätt hie seng Zweiwel, sou nach de Kommissiounspresident.Donieft wier den internen Zoustand net esou, datt d'Land als kompakt Eenheet an Europa kéint optrieden. Et bréicht een doheem eng geschlosse Front, fir wärend der Presidence d'Eenheet vun Europa ze fërderen, sou de Juncker weider.Den 1. Januar iwwerhëlt Rumänien d'Presidence vun Éisträich, dat bis Enn Juni. Am November hat d'EU-Kommissioun Bukarest Defiziter bei der Rechtsstaatlechkeet an der Bekämpfung vu Korruptioun virgehäit. De Reformprozess wär un d'Stoppe geroden an et hätt een nees Schrëtt no hanne gemaach, huet et deemools am Rapport geheescht.