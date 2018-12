Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker huet dëst an engem Interview mat der Zeitung "Welt am Sonntag" gesot.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archivbild)

Den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker reprochéiert den EU-Memberstaaten eng, Zitat: „riiseg Heuchelei“ an der Lutte géint déi illegal Awanderung.

Iwwer zwee Joer laang hätten d’EU-Staats- a Regierungscheffen e bessere Schutz vun de Baussegrenzen gefuerdert. Nodeems dunn d’Bréisseler Kommissioun där Fuerderung nokoum an decidéiert huet d’Zuel vun den europäesche Grenzschutz-Beamte bis Enn 2020 op 10.000 Mann wëllen ze héijen, dunn hätt et op eemol vun alle Säite Bedenken ginn, dass dat ze séier géif goen, an d’Souveränitéit vun eenzele Staaten géif a Fro stellen.

Sou kéint Europa net funktionéieren, sot de Jean-Claude Juncker der däitscher Zeitung „Welt am Sonntag“ géintiwwer.

Och, oder virun allem, déi, déi soss am häertste gebläert hätten, wéilten sech elo och net méi engagéieren.



An der "Welt am Sonntag" hat sech den EU-Kommissiounspresident och scho kritesch géigeniwwer vu Rumänien gewisen, dat en vue vun der EU-Presidence, déi d'Land den 1. Januar iwwerhëlt.



RTL-NEWS: EU-Presidence: Jean-Claude Juncker mat kriteschen Téin vis-à-vis vu Rumänien