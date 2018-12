© LUDOVIC MARIN / AFP

Fir d'neit Joer viséiert d'EU-Kommissioun virun allem grouss multinational Entreprisen. Fir si soll et méi schwéier ginn, fir Steieren ze spueren, andeems se hir Profitter tëscht verschiddenen Duechter-Entreprisen an ënnerschiddleche Länner hin an hir réckelen. Dës Zort Avantagen entstinn duerch Steier-Reglementer, déi an all Staat anescht sinn. All Joers entginn der EU doduerch tëscht 50 a 70 Milliarden Euro.

Fir 2019 sinn elo 3 nei Mesurë virgesinn, ënner anerem sollen all d'EU-Staaten an Zukunft d'Profitter, déi a Steieroase geréckelt ginn, besteieren, et soll eng Limitt fir Zënsen agefouert ginn an d'EU Memberlänner verflichten, fir géint nei Steiertricke virzegoen, géint déi et nach kee Reglement gëtt.

Dës Mesurë sinn iwwregens schonn aus dem Joer 2016 entstanen. Deemools haten d'Panama Papers fir vill Opreegung gesuergt.