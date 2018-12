Den 1. Januar 1999 hunn 11 EU-Memberstaaten d'monnaie unique agefouert. Et war eigentlech schonn déi zweet Etapp. D'Währungseenheet gouf et schonn zënter 1979. D'Zil war et, ze grouss Fluktuatioune vun nationale Währungen ze evitéieren.





20 Joer Euro / Reportage Pit Everling



1999 du goufen d'Course festgeluecht: een Euro hat de Wäert vu 40,3399 Lëtzebuerger Frang. Den Euro gouf virun 20 Joer als monnaie scripturale agefouert, als Buchgeld also. D'Europäesch Zentralbank geréiert zënterhier d'Währung. Déi deemoleg Lëtzebuerger Ministere Jean-Claude Juncker a Luc Frieden hunn 1999 an der Chamber Reklamm fir den Euro gemaach.

Wou sti mer 20 Joer méi spéit?

Stabil Präisser, eng kontrolléiert Inflatioun, gereegelt Zënsevolutiounen, e bessere Wuesstem, e méi grousse Poids op weltwäitem Plateau, eng symbolesch Währungseenheet no baussen: den Euro huet sech wuel bewäert.Ma wou Luef ass ass awer och Kritik. D'Gemeinschaftswährung hat grouss Krisen ze meeschteren. Mir hu gesinn, datt Staatsscholde vu verschiddenen Eurolänner d'Währungsunioun kënnen un de Bord vun der Existenz bréngen, denke mer u Griicheland.Et wier falsch gewiescht, eng Währungsunioun anzeféieren, ier déi politesch Unioun steet, esou eng vun de Kritiken.E grousse Problem wier och deen, datt net virgesinn ass, datt Kritären net agehale ginn, denke mer un déi ablécklech italienesch Situatioun.Den Euro suergt eben, zënter datt et e gëtt, fir vill Diskussiounen an dat wäert och sou bleiwen. Haut ass den Euro d'Währung vun 340 Milliounen Europäer, déi an 19 Memberstaaten domatter bezuelen.Fir vill Leit ass déi wierklech Gebuert vum Euro iwwregens eréischt den 1. Januar 2002, du gouf aus dem Buchgeld och Boergeld an d'Euroe koumen a Form vu Schäiner a Mënzen an d'europäesch Beidelen.