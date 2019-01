Groussbritannien geet op Nummer sécher, fir de Fall wou et kee Brexit-Accord gëtt an doduerch gréisser Onrouen an Irland kéinten entstoen.

© EMMANUEL DUNAND / AFP

Den Ament ginn nämlech extra 1000 Polizisten trainéiert, déi dann un der Grenz tëscht Irland an Nord-Irland solle stationéiert ginn. Sou steet et an engem Zeitungsartikel vum "Guardian".



Dës Beamte wären dann als Verstäerkung geduecht, wann et wierklech gréissere Kaméidi gëtt wéinst neie Reegelungen un der Grenz. D'Ausbildung wär néideg, well am briteschen Nordirland anert Equipement benotzt gëtt an aner Taktiken ugewannt ginn, wéi am Rescht vum Land.



Déi britesch Premier Ministesch war sech eigentlech mat der EU eens ginn fir e Plang, fir den Austrëtt vu Groussbritannien ofzeschléissen. Dat britescht Parlament soll an der drëtter Januar-Woch doriwwer ofstëmmen.