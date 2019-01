An 3 Méint soll Groussbritannien aus der EU klammen. Zanter der Annonce vum Brexit froen ëmmer méi Britten d'Nationalitéit an aneren EU-Staaten un.

Dat geet aus enger Enquête vun der däitscher Noriichtenagence DPA ervir. Esou hätten 2017 eleng an Däitschland ronn 7.500 Britten déi däitsch Nationalitéit kritt. Dat Joer virdrunner, wéi de Brexit-Referendum war, waren et knapp 2.800 Fäll. A wann een dräi Joer zeréckkuckt, da waren et just e bësse méi wéi 600 Fäll.



Och an Irland gouf et eng Hausse vu briteschen Demanden, fir déi iresch Nationalitéit ze kréien. Wéi d'DPA schreift, hätten d'lescht Joer ronn 183.000 Britten esou eng Demande gestallt. Net all sinn awer op de Brexit zeréckzeféieren. Eng ganz Partie Leit hunn do eng Demande eraginn, well hir Virfaren aus Irland sinn a si deemno déi duebel Nationalitéit kënnen ufroen.

Och an aneren europäesche Länner ass den Trend ze fannen. Allerdéngs do op manner héijem Niveau. Zum Beispill an Éisträich, wou d'Zuele nach ëmmer zweestelleg sinn.