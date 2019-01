Den DP-Europadeputéierte Charles Goerens seet kloer nee. D’Europäesch Unioun ass zu all Moment an deene sougenannten Accessiounsnegotiatiounen. Dat heescht, dass Kandidatelänner virweisen, ob si prett sinn, fir an d’EU ze kommen, woufir si och Gelder vu Bréissel kréien. Serbien ass dat Land am Balkan, wat am meeschte vun esou Fonge profitéiert, mat 200 Milliounen Euro pro Joer. An der Legislaturperiod vun deene leschte fënnef Joer gouf ëmmer nees vu politescher Säit vun der Kommissioun gemengt, dass ee misst e Progrès maachen, fir nei Balkanlänner opzehuelen. Am Moment sinn an dësem Deel vun Europa just Kroatien, Rumänien, Bulgarien a Griicheland Member.





EU: Charel Goerens/Reportage Bill Wirtz



De Lëtzebuerger Europadeputéierte Charles Goerens mengt, dass een d’Saach misst lues ugoen. Dës Länner wieren a Saache Rechtsstaatlechkeet nach net prett. Och op wirtschaftlechem Plang wieren d’Hausaufgabe vu Länner wéi Mazedonien, Albanien oder Serbien nach net gemaach. De Problem wier, dass verschidde Staaten d’Reegele respektéieren dee Moment, wou se Member ginn, mee dass duerno dee richtege Sanktiounsmechanismus géing feelen, fir dass se sech och weider drun halen. Den DP-Politiker ass dofir kategoresch, dass et zu kengen neie Bäitrëtter soll kommen.

Déi Lëtzebuergesch Regierung misst dofir eng Koalitioun am Europäesche Conseil fannen, déi nei Memberschafte géif blockéieren. Am Nachhinein géing een zum Beispill feststellen, dass d’Opnam vu Rumänien a Bulgarien net reiwungslos géing lafen. Aner Balkan-Länner kéinten och mat der EU kooperéieren, ouni direkt Member ze ginn.