En Dënschdeg soll d’Parlament zu London dann iwwert de Brexit-Accord tëscht der EU an der Regierung vun der Premierministesch Theresa May ofstëmmen, nodeems en éischte Vott am Dezember kuerzfristeg ofgesot gouf. Et gëtt net domat gerechent, dass sech am Parlament wäert eng Majoritéit fir de Brexit-Deal fannen, deen den Ament um Dësch läit. Wéi géif et dann awer weidergoen?





Zwee an en halleft Joer nodeems Groussbritannien gewielt huet d’Unioun ze verloossen, läit e 585-Säiten Dokument um Dësch. Dora gereegelt sinn zum Beispill d’Rechter vun EU-Bierger a Groussbritannien an déi vu Briten um Kontinent a wéi vill London muss u Bréissel bezuelen. Mä wéinst dem sougenannte „Backstop“, dem Noutfall-Instrument fir Douaneskontrollen op der iresch/nord-irescher Grenz z’evitéieren, kritt dee vum Theresa May ausgehandelte Pak, wuel kaum eng Majoritéit.



D'britesch Oppositioun huet ugekënnegt, sech géint en EU-Austrëtt ouni Ofkommes ze wieren. De Chef vun der Labour-Partei Jeremy Corbyn huet erkläert, et wier katastrophal, wann et zu engem ongereegelten Brexit kéim. Géif d'Premierministesch Theresa May bei der Ofstëmmung am Parlament versoen, géif hien en Mësstrauensvott op de Wee bréngen.