D'Noriichtenagence Reuters hat ebe gemellt, datt de Brexit am Fall vun engem negative Vott kéint no hanne verluecht ginn.

© AFP

Een Dag virun deem Vott huet d'britesch Premierministesch Theresa May weider Reklamm gemaach, fir deen Accord dee si mat der europäescher Unioun ausgehandelt huet.

Der Noriichtenagence Reuters no wëll d'Madamm May den EU-Austrëtt verréckelen, am Fall vun engem negative Vott. Dat huet d'Theresa May awer e Méindeg den Owend dementéiert

Britesch Medien hate parallel gemellt, dass d'europäesch Unioun sech drop virbereet, de briteschen EU-Austrëtt bis an de Juli ze verleeën. Zu Bréissel géif een dervunner ausgoen, dass geschwënn eng Demande an deem Sënn vun der britescher Regierung komme wäert. Dat schéint elo awer net méi de Fall ze sinn.