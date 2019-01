Eng Majoritéit fir den Accord gëllt als onwahrscheinlech.



Wann d'House of Commons den Owend ganz däitlech "Nee" stëmmt, dann ass dëst d'Enn vum Accord an dann dierft et och schwéier sinn, fir déi britesch Premierministesch Theresa May an hirer Positioun ze bleiwen. D'Labour-Partei kéint een Mësstrauensvott an d'Weeër leeden.



Wann et e knappe "Nee" gëtt, dann ass dat nach keng Katastroph. Zu Bréissel gëtt nämlech scho méi laang driwwer spekuléiert, dass an dem Fall, a gutt 2 Wochen, een zweete Vott kéint ofgehale ginn.







Anerersäits, wann d'Parlament mat "Jo" stëmmt, awer Ännerungen un den Amendementer vum Accord virhëlt, da kéint dat e puer Saachen duerchernee bréngen, mä den Drock op Bréissel wär grouss, fir op klengen Detailer no ze verhandelen.



Wann d'Majoritéit mat "Jo" stëmmt, wat éischter onwahrscheinlech ass, da wär dat e perséinleche Succès fir d'Theresa May. De Brexit kann da gereegelt a quasi wéi geplangt iwwer d'Bühn lafen. Formell heescht et dann den 29. Mäerz "Adieu".

An dann déi lescht Optioun, souguer wann d'Parlament de "Go" gëtt, kann et virkommen, dass d'Regierung zerbrécht. An deem Fall ass et schwéier anzeschätzen ob de „Jo“ vum Parlament iwwerhaapt nach zielt oder op Neiwalen, respektiv een zweete Referendum eng aner Richtung wäerte weisen.







Interview mat der Politologin Anna-Lena Högenauer



Fir den Accord duerch d’Parlament gedrätscht ze kréien, ass d’Theresa May och op d’Stëmme vun der nordirescher DUP ugewisen, mat där d’Konservativ eng Minoritéitsregierung forméiert hunn. D’Politologin Anna-Lena Högenauer vun der UNI Lëtzebuerg, erkläert, dass d'DUP géint de Brexit-Deal ass, well se net wëll, dass Nordirland an der Zollunioun bleift an de Recht vu Groussbritannien net. Sollt d'DUP elo iwwergaange ginn, da kéint dat e Problem fir d'Theresa May ginn.

D'Anna-Lena Högenauer



Op d'mannst 320 Stëmme brauch d’Theresa May am Parlament, aus den eegene Reien hunn awer schonn iwwer 100 annoncéiert, den Deal net matzedroen.

Eppes wat an de leschte Méint ëmmer nees an de Raum gehäit gouf, war d’Iddi vun engem zweete Referendum? Wéi gutt stinn d’Chance da fir esou een? Am wahrscheinlechste wier sou en 2. Referendum, wann et elo zur Néierlag kéim, d'Labour-Partei de Mësstrauensvott stellt, deen awer refuséiert gëtt, sou d'Anna-Lena Högenauer.

D'Anna-Lena Högenauer



En Dënschdeg den Owend dierft d’Entscheedung am britesche Parlament stoen: No vill Tam-Tam. Wéi et duerno weider geet, ass reng Spekulatioun.



Gebuert verréckelt, just wéinst dem Vott

Eng Deputéiert vun der Labour-Partei, Tulip Siddiq, wëll um den Owend onbedéngt beim Vott dobäi sinn, obwuel si haut hiert d'Kand sollt iwwert de Wee vun enger Cesarienne op d'Welt bréngen. Wéi britesch Medie mellen, hätten Dokteren hiren Accord ginn, déi geplangte Gebuert op en Donneschdeg ze verréckelen. Déi 36 Joer al héich schwanger Politikerin soll den Owend mam Rollstull an dat britescht Parlament gefouert ginn.