Den Oppositiounschef vun der Labour-Partei Jeremy Corbyn huet nach en Dënschdeg den Owend ee Mësstrauensvotte géint Theresa May ugefrot, iwwert deen dat britescht Parlament um Mëttwoch debattéiert. Mam Vott gëtt no 20 Auer e Mëttwoch den Owend gerechent. Déi britesch Premierministesch huet awer gutt Chancen dëse Mësstrauensvotte ze iwwerstoen.





Déi nordiresch Partei DUP, déi géint den Accord gestëmmt huet, wëll awer fir d'Theresa May stëmmen. Och parteiintern Kritiker wëlle beim Mësstrauensvotte d'Regierungscheffin ënnerstëtzen.Sollt si de Mësstrauensvotte iwwerstoen, kéint Theresa May probéiere weider Konzessioune vun der EU ze kréien an d'Parlament nach eemol driwwer ofstëmmen ze loossen.Si huet annoncéiert mat den Deputéierte vun all de Parteien ze schwätzen an e Méindeg een neie Plang ze presentéieren. Sollt den Deal, trotz all Efforten de Votte am Parlament net packen, dreet ee chaoteschen Austrëtt ouni Accord.

Schonn e Mëttwoch de Moie kënnt d'Europaparlament zu Stroossbuerg beieneen an zu Bréissel analyséieren den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker an den EU Conseilspresident Donald Tusk d'Suitte vum Vott. An enger éischter Reaktioun sot de Jean-Claude Juncker en Dënschdeg den Owend, dass d'Gefor vun engem net gereegelte Brexit ouni Accord duerch Decisioun vum House of Commons elo méi grouss ginn ass.