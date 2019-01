© Jeannot Ries/RTL

12 vun den 22 Stëmmberechtegte Memberen hu sech fir de Slogan "Déi Konservativ. D’éischt Lëtzebuerg, dann Europa" entscheet.

4 vun 6 Kandidate stinn dann och scho fest. Ugefouert vum Parteipresident Joe Thein: Mario May, Sandra Schwachtgen a Patrick Thein. All aus dem Süde vum Land. A Kontakt fir déi zwou lescht Plazen op der Europalëscht, ass een zum Beispill mam Jean Ersfeld aus dem Norden.





© Jeannot Ries/RTL © Jeannot Ries/RTL © Jeannot Ries/RTL © Jeannot Ries/RTL © Jeannot Ries/RTL « ZréckWeider »

Déi Konservativ mussen, wéi all Parteien, elo nach déi obligatoresch 250 Ënnerschrëften aus dem Wal-Vollek sammelen.

Europawalen, déi déi kleng Partei ouni staatleche Wal-Fong a mat op den 31. Dezember 647,03 Euro an der Kees ugeet.



Organisatoresch a finanziell eng grouss Erausfuerderung, sou de Parteipresident Joe Thein, deen inhaltlech ee méi demokratescht, transparent a fräiheetlecht Europa fuerdert.

Déi Konservativ gesi sech als europafrëndlech an eurorealistesch, mä EU-kritesch an EU-skeptesch Partei, déi fir de Modell vum Europa vun den Natiounen antrëtt. Dofir "Lëtzebuerg, eis éischt Prioritéit".

Et géif drëms goen, Lëtzebuerg an der EU ze vertrieden, an net d’EU zu Lëtzebuerg.



Méi doriwwer den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.