"Streit um den Brexit - wer kann das Chaos noch verhindern?" Dat war de Sujet e Sonndeg den Owend um 21.45 Auer op der ARD an der Emissioun "Anne Will". Doriwwer diskutéiert huet d'Moderatrice mat der Fraktiounscheffin vun "Die Linke" am däitsche Bundestag Sahra Wagenknecht, mam President vum "Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages" Norbert Röttgen, mam Tory-Deputéierten a fréiere Staatssekretär am britesche Ministère fir Baussenhandel Greg Hands, mat der Berlin-Korrespondentin vun den Zeitungen "The Guardian" a "The Observer" Kate Connolly an de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn."En No-Deal gëtt eng Katastroph." A senger Warnung war de Jean Asselborn kloer. Op d'Fro, wéi eng Auswee et dann nach kéint ginn, huet de Lëtzebuerger Ausseminister op eng Initiativ aus dem britesche Parlament gesat, well d'Regierung hätt net méi alles an der Hand. De Schlëssel vun der Léisung wier wuel an enger Zollunioun ze fannen a wann een do Fortschrëtter erzile kéint, da sollt een dat maachen.De Jean Asselborn huet och den Deal, deen déi britesch Regierung mat der EU ausgehandelt huet, verdeedegt. Et wier e gudden Deal, e fairen Deal. Et wier awer schued, datt d'Ausgangsfro dobannen oder dobausse gewiescht wier, well dat wier schwaarz oder wäiss, ma d'Wierklechkeet wier net esou, et géif Nuance ginn ...Net d'accord mat der Siicht vum Jean Asselborn war de Greg Hands, deen den Deal als net gutt fir Groussbritannien bezeechent huet. Hien huet och d'Thees vertrueden, datt Bréissel en Exempel statuéiere wollt, fir ze weisen, datt ee guer net aus der EU erausgoe kéint, obwuel dat de Verträg virgesi wier.Den Hands huet sech och géint en zweete Referendum ausgeschwat, dat wier ondemokratesch. An am Moment wiere souguer manner britesch Deputéiert fir en zweete Referendum wéi fir den Deal vum Theresa May - an dat waren der jo schonn net vill, well seelen ass eng Regierungspropos esou am Parlament duerchgefall. Ausserdeem géifen d'Gesetzer fir en neie Referendum 6 Méint brauchen. Op där anerer Säit huet den Hands zouginn, datt een awer eng Eenegung bräicht.Den Norbert Röttgen huet sech virun allem um Sahra Wagenknecht geriwwen an hir virgeworf, d'EU ze diffaméieren an op dee populistesche Langage zeréckzegräifen, deen all EU-Géigner uechter ganz Europa benotze géifen, fir d'Unioun muttwëlleg schlecht ze maachen.Déi lescht Fro vun der Emissioun goung nees un de Jean Asselborn an zwar wollt d'Anne Will vun him Wëssen, ob d'EU de Brite méi Zäit géif ginn.De Jean Asselborn huet fir d'éischt drop higewisen, datt een da mat den Europawale kollidéiere géif. Ausserdeem misst fir esou een Zeenario mol eng Fro vu Groussbritannien virleien. Déi kéint awer just virgeluecht ginn, wann et dofir eng Majoritéit am britesche Parlament gëtt. Dat wier also alles net esou einfach. Trotzdeem sollt een alles maachen, wat méiglech ass, fir ze verhënneren, datt een den 29. Mäerz ouni Deal do steet, esou de Lëtzebuerger Ausseminister.